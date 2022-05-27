布林肯重申 美國對台政策沒有改變 04:412022/05/27 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿布林肯美東時間26日上午發表對中政策演說，把中國定義為對國際秩序的長期挑戰，但不尋求與中國發生新冷戰，又表示準備加強與北京的溝通，並形容對中戰略是投資、聯合盟友和競爭。他並指出，美國不尋求改變中國的政治體制。 綜合陸港媒報導，他又重申，美國對台政策沒有改變，仍奉行基於台灣關係法、中美三個聯合公報和六項保證的「一中政策」，並強調台灣關係法保留美國當有人以武力改變台海現狀時的對抗能力。美國不支持台灣獨立，但兩者有強勁的非官方關係。 #聯合 #美國 #布林肯 #美國對台 #政策沒有改變 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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