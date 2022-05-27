美國國務卿布林肯美東時間26日上午發表對中政策演說，把中國定義為對國際秩序的長期挑戰，但不尋求與中國發生新冷戰，又表示準備加強與北京的溝通，並形容對中戰略是投資、聯合盟友和競爭。他並指出，美國不尋求改變中國的政治體制。

綜合陸港媒報導，他又重申，美國對台政策沒有改變，仍奉行基於台灣關係法、中美三個聯合公報和六項保證的「一中政策」，並強調台灣關係法保留美國當有人以武力改變台海現狀時的對抗能力。美國不支持台灣獨立，但兩者有強勁的非官方關係。