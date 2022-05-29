南部新冠肺炎疫情不斷升溫，台南市警界統計27日止已有213人染疫，以歸仁警分局最多，第2警分局其次，市區更有2名偵查隊長正確診隔離中，新化警分局傳出員警不滿分局對內封鎖確診消息，上網批評「要全分局警察都淪陷」。

「病毒已到門口敲門」南台灣確診數字飆升，這波疫情也悄悄的蔓延到了警界，全市4000多名警察，已有213位警察染疫，搞到基層員警人人自危。更傳出有警分局高層為了升官，不願公開內部確診資訊，員警上網怒批「怕媒體知道不能升官？」。

臉書靠北police28日有1名網友發文，台南有帽子建築物的分局，100位員警左右的警局確診了5、6個，隱性不知道有多少，還隱瞞不讓其他健康警察知道，是要全分局警察都淪陷!封鎖消息是怕有人不能升官，並直接點名「蘇姓分局長，你知道嗎？」另提起蘇姓分局長代理交通大隊長期間，就有交通隊員輕生還上新聞，「警察同仁的命，難道不該被重視嗎？」

新化警分局幹部表示，統計至29日為止，警分局內部染疫5人，感覺發文者有意針對分局長而來，警局採低調不願發文起舞。新化警分局長蘇政敏僅強調沒有隱匿，數字每天都有往上呈報，但無法公布確診同仁的姓名，確診者辦公室內的同事私下都知情。

台南市警局內部統計至27日止，全市染疫員警有213人，以局本局21人最多，16個地方警分局皆已有員警染疫，以歸仁警分局20人最多，警2分局19人居次，永康警分局18人第3，22個單位僅有婦幼隊尚未有員警感染，舊台南市區還有2名偵查隊長正確診在家休養中。