烏克蘭總統澤倫斯基在戰爭爆發以來，坐鎮首都基輔不離半步，贏得國際讚賞，他剛才更進一步，走訪烏克蘭東部的哈爾科夫州前線陣地視察，慰勉守軍並頒授獎章。

烏克蘭總統澤倫斯基在臉書上貼出他的聲明與走訪的照片，他表示「我在哈爾科夫，我軍前線陣地。我為我們的捍衛者感到無比自豪。他們每天都冒著生命危險，為烏克蘭的自由而戰。對此，烏克蘭總統對每一位捍衛者表示感謝。」

據烏克蘭總統辦公室稱，國家元首檢查了相關單位責任區的作戰情況。並且贈送了勳獎、禮物，並與士兵們交談。

他還主持了地方官員為主的防務會議，聽取哈爾科夫市長兼戰地指揮官西涅胡波夫(Oleh Vasylovych)的簡報。西涅胡波夫表示，目前哈爾科夫州仍有31%的領土屬於敵佔區，最近則收復了5%。

西涅胡波夫說：「由於敵方持續砲擊，我們還無法檢視已被收復的定居點情況，只能開始進行排雷工作，並試圖在安全地區重建關鍵基礎設施。」

「哈爾科夫州有2,229座建築遭到破壞，其中225座被完全摧毀。在哈爾科夫北部和東部地區，有30.2%的住房被破壞或毀壞。」

澤倫斯基與他討論如何重建城市，規畫具有防空洞能力的的現代化住等設想，他說一定會努力找到重建資金與貸款。