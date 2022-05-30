上周五（27日）台股與美股四大指數皆收紅，今（30日）台股延續漲勢，早盤以16368.93點開出，上漲逾103點，隨後漲幅持續擴大至超過180點，權值股台積電漲9元觸及539元，聯發科漲15元觸及866元。

台股上周五（27日）收漲297.39點，以16266.22點作收，成交值為2194.44億。三大法人外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超235.57億，自營商買超32.9億，投信賣超0.68億，外資及陸資買超203.35億。

美股四大指數上周五也收紅，道瓊’上漲575.76點（或1.76%）至33212.96點，那斯達克指數勁揚390.43點（或3.33%）至12131.13點，標普500指數漲100.40點（或2.47%）至4158.24點，費城半導體指數漲120.74點（或4.03%）至3115.35點。

工商時報報導，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前台股加權指數已修正至滿足點，股市下跌後台股本益比趨於合理，配合高股息殖利率保護、美國10年債殖利率衝高後降溫、外資期貨未平倉空單來到萬口以下等有利因素，短線台股有機會反彈。