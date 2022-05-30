立委周春米今（30日）於立法院舉辦「屏東芒好的」芒果行銷活動。（周春米國會辦公室提供）

民進黨屏東縣長初選競爭過程中，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱3人廝殺激烈，最後由周春米出線，3人今（30日）難得合體一起現身立法院芒果行銷活動，3人異口同聲表示，初選紛爭已落幕，團結打贏年底縣長選戰。

周春米今（30日）於立法院舉辦「屏東芒好的」芒果行銷活動，並邀請同黨屏東立委一齊為屏東芒果發聲，昔日對手莊瑞雄、鍾佳濱等出席力挺。莊瑞雄致詞時表示，民進黨血液就是初選比畫、選出團結對外。

媒體追問莊瑞雄是否會幫周春米站台，莊瑞雄表示，「她是民進黨的候選人，那當然要的啊，民進黨在選舉是勝出的人，就代表民進黨，所有我們同志會大家努力拚戰。」鍾佳濱表示，所有的屏東委員都到，代表屏東團結一心，支持屏東好物。

周春米表示，無論是過去，現在，還是未來，大家的出發點一定都是為了屏東好，因此這次也特別邀請民進黨的屏東立委一起行銷芒果活動，相信「屏東隊」齊心努力下，屏東各項產業一定能越來越好。

周春米也提及，，屏東盛產各種水果，其中夏日盛產就是芒果。枋山、枋寮直至恆春半島，都盛產愛文芒果，是全台灣第2大的芒果產區，也曾獲得多次獎項的肯定。屏東愛文多種植在狹長的山坡地形，受到海風吹撫及充沛的陽光照射下，有夕陽般紅暈色，果肉細緻、香味濃郁、自然環境優勢下使得屏東芒果特別的香甜Q彈，品質佳，深受消費者喜愛。

她說，屏東芒果主要外銷日本、香港、澳門等其他國家地區。去年夏天因為疫情以及物流的關係，芒果的銷路受到很大的影響。今年仍然有疫情的衝擊，身為盛產地的屏東應該提前做好準備，為農民找好通路。

鍾佳濱指出，今年2月曾經去枋寮的芒果園勘災，因為農曆年間連續大雨後又出大太陽，日夜溫差大導致蘇花災情，當時果農就預估今年芒果產量恐怕減半。果不其然，前幾年5月份愛文芒果成交量都有6、7千噸，即便去年因乾旱加上薊馬蟲害，成交量也有3千噸，相比之下今年5月卻只剩不到2500噸，嚴重影響果農的收入。

莊瑞雄表示，台灣富有水果王國的盛名，而屏東的水果更是有口皆碑。因為氣候溫暖，每年5、6月就是屏東芒果的盛產季，屏東的農民經常讓果實多掛在枝頭上3、5天，讓豔陽自然熟化果實，等到芒果到完全成熟才採收，這些不經人工催熟的芒果，風味與香氣都是讚。

立委伍麗華則說，屏東的枋寮、枋山，包含原鄉獅子鄉、春日鄉是全台愛文芒果產期最早的地區，芒果不僅好吃，又富含營養，芒果是當地最重要的作物之一。