查塔努加（Chattanooga）警察局局長墨菲（Celeste Murphy）指出「肯定不止一名槍手」。（美聯社）

近來美國槍擊案頻傳！美國警方5日（當地時間）表示，田納西州東部城市查塔努加內稍早發生槍擊事件，初估已知3死14傷，還有旁觀者遭到試圖逃離現場的車輛撞擊。

綜合媒體報導，這起案件發生在田納西州東部城市查塔努加內，市中心的瑪麗酒吧與燒烤店（Mary's Bar and Grill）附近是案發地點。

查塔努加（Chattanooga）警察局局長墨菲（Celeste Murphy）指出「肯定不止一名槍手」，且所有凶嫌皆仍在逃。

初估槍擊案現場有14名受害者，另有3人遭到試圖逃離現場的車輛撞擊。該市警局表示，現已確認有3人喪生，其中2人死於槍傷，另1人則因遭車輛撞擊身亡。

由於凶嫌皆仍在逃，詳細案件情況，仍有待警方調查中。

近來美國槍擊案頻傳，4日12日的布魯克林地鐵、水牛城超市與美國南加州日內瓦長老會教堂槍擊案，5月24日再度驚傳德州小學大規模槍擊案，血染校園釀21死，之後愛荷華州教堂停車場、威斯康辛州拉辛也傳出槍擊事件。6月4日晚間費城也爆發兩起槍擊案，警方表示目前已知有至少3人身亡、11人受傷。

美國總統拜登再次強調，將敦促加強槍枝管制，禁止私人擁有槍枝。拜登指出，大多數共和黨議員不想針對大規模槍擊事件採取任何行動，是昧於良心，他不能再讓美國人民失望，敦促共和黨允許，包括槍枝管制措施在內的法案投票。

美國的槍枝管理法目前陷入政治角力，因許多共和黨議員和選民都堅信擁槍權是保守派核心價值，儘管民主黨在眾議院擁有足夠票數，然因共和黨原因，槍枝法案該案恐難以通過，這也是美國屢次發生重大槍擊案，接著湧現的槍枝管制浪潮總是一會兒又退去。在槍枝管理尚未取得共識前，美國人仍活在恐懼中。