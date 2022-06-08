美國一直重視軍人生命，無論生死。在珍珠港事件中喪生的水手喬治‧吉爾伯特(George Gilbert)幾十年來一直身份不明，終於在最近確定了身分，於星期一被正式安葬。可以說，在他殉難80多年後才正式安息。

CNN報導，吉爾伯特是奧克拉荷馬號戰艦(USS Oklahoma, BB-37)的二等消火員(A Fire Controlman 2nd class)，在1941年12月7日，在日本偷襲珍珠港時，他只有20歲，日軍戰機接連攻擊港內的8艘美國戰艦，其中奧克拉荷馬號遭到魚雷擊中而沉沒，艦上429名水手和海軍陸戰隊員遇難。

吉爾伯特的遺體在善後期間被找回，但受損嚴重已無法辨認，只能先安葬在檀香山的太平洋國家紀念公墓，被稱為Punchbowl，意為「無名遇難者」。

不過，美國政府與軍方並不希望自己的子弟兵就如此不明不白，即使過了那麼多年，仍然利用最新的法醫鑑視科學來識別這些無名遇難者的身分，吉爾伯特的身分就是最新結果。美國國防部戰俘及失蹤軍人統計署（DPAA）在2015年獲得了挖掘和識別遺骸的許可，然後從骨骼、牙齒中找到線粒體 DNA，然後與比對這些水手的後人DNA，終於在2020年8月確認吉爾伯特的身分。

根據太平洋歷史公園(Pacific Historic Parks)的臉書，美國海軍連絡上吉爾伯特的的孫女雪莉•高夫（Shelly Gough），邀請她和兩個兒子一起出席吉爾伯特的正式葬禮。

在葬禮後，吉爾伯特的名字與其他二戰失踪人員的名字一起仍然在無名遇難者的牆上，但他的名字旁加了一個玫瑰花結，表明他已經確認身分。