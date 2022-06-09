衛福部長陳時中。（資料照片）

對於確診Covid-19不幸過世後是否要24小時內火化？陳時中原本強調中央從未要求要在24小時內火化，昨日改口說，「不是說24小時內火化是錯的，沒有，那是對的。我們希望他速度快，只是我們沒有明寫要24小時內」。前民進黨立委郭正亮怒嗆陳時中，「甩鍋、幹話王、沒同理心、沒擔當、疏忽、不負責任、不在意、不能設身處地思考」，這種人真的適合當市長嗎？

郭正亮在中天電視《熱搜發燒榜》節目中表示，陳時中是要選市長的人，但是沒有擔當，他出來講「沒規定」這句話聽了很火大，這就是典型的甩鍋。

郭正亮解釋為何會非常生氣，因為上次有超商員工半夜勸導顧客要戴口罩，結果被刺死；隔天問陳時中，陳時中說又沒有要求勸導！可是所有人的認知都是，如果有人在店內沒戴口罩，最高可罰業主30萬元。所以如果是超商老闆，當然會跟員工說要去勸導。

郭正亮怒批，這叫「幹話王」、「甩鍋」、「完全沒有同理心」、「沒有擔當」，明明有規定，全社會都這樣認知，然後還在那裏說都是誤會。真奇怪，「全台灣只有你了解你自己」，這種人還有資格當市長？

郭不客氣說，「你自己理解的法令，你自己公布的政策」，到最後全台北市只有你一個人能了解，那台北市民怎麼辦？自求多福？這就是擔當的問題！指揮中心就是SOP要寫清楚，不用去猜。難道各縣市各憑本事？這樣太不負責任，且也不是一次，過去還說要怪病毒啊，這種人就是幹話王，只有政治，怕背責任會失分。

郭怒言，「我沒看過這樣的人當部長或市長」，更不要說民選市長，絕無可能，太可笑了。如果在立法院對立委的問題一直迴避，早就被轟下台了，預算就被卡住了。

郭正亮火大怒轟陳時中

郭正亮強調，陳時中還要面對這問題，就是聯合國已開發國家只有台灣沒這樣做（開放告別式瞻仰儀容等），表示台灣就是第三世界。如果聯合國指引文件都攤開，還不面對？

郭正亮怒嗆，民眾只要多一個告別式，結果粗魯的政府、粗魯的指揮中心，疏忽、不負責任、不在意、不能設身處地思考的指揮中心，還要選市長？自己落後全世界，聯合國2020年3月24日就有殯葬指引，自己沒跟上，還在吹牛說全世界跟不上台灣？丟不丟臉啊！這種人真的適合當市長嗎？