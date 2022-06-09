彰化縣秀水鄉今年4月14日發生一起磚造平房火災，屋主55歲吳姓婦人表示燒紙錢不小心引發火警，原本以為是一件單純事件，未料背後竟暗藏殺機。警方查出，吳婦涉嫌凌虐同居45歲方姓男友，將男友綑綁囚禁在房內，3天不給飲食，被警方救出已奄奄一息，吳婦被逮後無保飭回，不到兩天竟又涉嫌縱火，經檢方聲押獲准後，檢方今依公共危險罪將吳女起訴。

彰化縣消防局4月14日清晨6時許接獲民宅火警，緊急前往滅火，火勢很快撲滅，救出吳婦，吳表示在燒紙，不小心釀成火警，肇事原因警消進一步調查後，發現並不單純。

檢警調查，吳女涉嫌先將方男友綑綁在平房住處，整整3天沒讓位給進食，方男家人連絡不到他，警覺有狀況報案，警方12日破門救出芳男，方已昏迷道意識不清，送醫搶救，診斷有敗血症和肺炎等，醫院發出病危通知，目前還在加護病房與死神拔河。

吳婦被逮捕後，檢方認定吳女對方男有家暴又綑綁限制行動，未給他進食喝水，造成他生命垂危，12日晚間依殺人未遂且有逃亡之虞聲押，法院裁定無羈押之必要，將吳女限制住居，無保飭回。

彰化地方法院表示，法官認為被害人有生命危險，是否因被捆、且多日未進食等情節，有諸多疑點，是否構成殺人未遂罪還待查證，但也指出，吳女涉嫌傷害及妨害自由罪嫌重大，已核發緊急保護令，命吳女需遠離其與被害人原來同住之居所。

檢察官羈押聲請書曾提到被告吳女精神狀況不穩定，法官以吳女訊問，意識清楚、情緒穩定，雖曾送醫院精神科，但未經認定有急迫危險性，法官審酌後，裁定無羈押之必要，只將吳女限制住居。

沒想到才飭回不到兩天就釀禍了，吳婦涉嫌縱火，引發附近住戶恐慌，消防員也發了1個多小時才撲滅，吳婦再次被逮，警方訊後聲押獲准，檢方今依公共危險罪嫌將吳婦起訴。