精密金屬機械加工大廠時碩工業去年合併營收43.06億元，飆新高，EPS回升至2.35元，23日股東會通過每股配發現金股利1.18476304元，重頭戲是全面改選三席董事及四席獨董。時碩表示，時碩今年營運追求營收及獲利成長，營收續創史上新高。

時碩23日股東會承認去年財報及營業報告書、盈餘分配等議案，通過每股配發1.18476304元現金股利，會中改選三席董事、四席獨董。巨源興業有限公司董事長丁凌全持有時碩股份達15.89％，成為時碩最大單一股東，在時碩董事長黃亞興邀約下，首度擔任時碩董事，黃亞興及他夫人劉祖英續任董事。律師黃明展、台達電子集團副總裁蔡榮騰、國立臺北商業大學企業管理系教授張世佳及第一金證券前總經理陳香如四人擔任獨董。

時碩指出，時碩第一季拜工業應用及航太零件出貨增長，抵銷汽車廠減產或缺料而放緩汽車零組件拉貨的影響，第一季合併營收攀升至12.99億元、EPS達1.72元，雙雙締造單季新高。第二季營運受大陸防疫封控影響，可能是今年最低的一季，力拚比去年同期成長。

時碩指出，大陸官方為了刺激經濟，祭出新能源政策及消費者購車稅負減半優惠措施，車廠6月對汽車零組件拉貨明顯回升，6月工業儀表出貨因客戶拉貨放緩，半導體及自行車等工業應用出貨持續增加，對下半年營運審慎樂觀，今年營收及獲利追求成長。