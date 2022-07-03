國民黨縣市長提名倒數，在「決戰北北桃、固守中台灣、強攻南台灣」戰略下，重點輔選台北與桃園市長選戰，比照總統大選規格，台北市要為參選人蔣萬安成立百個「各行各業、各團體」後援會，桃園市組科技界後援會相挺參選人張善政。

黨務人士表示，這次六都市長選戰，國民黨在新北市、台中市由現任市長爭取連任，選情相對單純；台南市與高雄市戰術重點在於牽制，甚至徐圖逆勢強攻；但台北市與桃園市則要力求重返執政，特別是首都，黨與參選人一定要全力以赴。

黨務人士說，年底台北市長選戰，蔣萬安將面對兩個執政黨，不論是中央執政的民進黨市長參選人，或是地方執政的台北市副市長黃珊珊，都有行政資源，強有力的各行各業後援會組織支持，將是蔣在選戰開打後與兩人抗衡重要基礎。

黨務人士表示，黨中央長期與各行各業與各族群團體有經營，籌組後援會組織比較快，未來就比照總統選舉規格，來全力輔選台北市與桃園市長選戰，力求勝選。

據了解，在黨中央協助下，挺蔣萬安的勞工、退休公教軍警消、商業等「各行各業」後援會，以及旅北與各省市同鄉會、客家、原民、宗教等「各團體」後援會籌組中，之後還將逐步成立旅遊業界、體育界、國際團體、青年、婦女等後援會。

桃園市部分，黨中央除已介入協助籌組科技界後援會，相挺「科技人」張善政，還規劃為張籌組桃園工商業界後援會，預計8日將與「張善政有約」，為張的「微笑桃園」、打造科技國門之都政策尋求支持與共鳴。

黨務人士說，組成後援會後，透過所屬每個團體複式動員擴增「好朋友」與支持者，而蔣萬安與張善政每天活動訊息、發表的論述與相關新聞、臉書與IG發文、直播影片等，也可以透過各後援會群組散發出去，擴增認同，以組織支援宣傳。

黨務人士指出，選戰開打後，「各行各業、各團體」後援會也將搭配蔣萬安、張善政陣營規劃舉辦成立大會，並讓蔣、張順勢發表諸如勞動、客家政策、原住民、新住民關懷政策、工商業界未來發展政策助陣、背書。

黨務人士表示，等蔣萬安與張善政競選總部成立後，「各行各業、各團體」後援會也將進一步成為與競選總部平行的後援總會，全力助選，屆時會有很多之前曾在中央或台北市政府擔任政務官、有服務經驗的人浮上檯面相挺。

近來外傳黨中央為拉抬張善政選情，著手接管桃園市黨部，取代議長邱奕勝為張全力輔選。黨中央則否認相關傳言，表示在邱請辭市黨部主委後，前行政院副秘書長黃敏恭即在邱同意下代理市黨部主委工作至今，一切運作如斯。

據了解，從張善政或徵召參選後，黨中央、智庫與選策會成員傅崐萁已有出借各自人馬進駐張選舉辦公室協助至今。

知情人士表示，張善政後續仍將維持既有步調，發布市政白皮書、勤走基層爭取支持。但原本近日要與黨籍市議員參選人合拍宣傳照，因張今天確診，必須暫緩，但所有黨籍市議員都會是張的分身。

不過有熟知張善政選情人士直言，邱奕勝除對黨中央提名過程不滿仍待進一步化解，與民進黨籍桃園市長鄭文燦過從甚密，也可能是不願對張全力輔選原因之一，黃敏恭對於市黨部機器確實應更積極掌握，才能有效輔選。