雖然前日相安倍晉三遭槍擊不幸身亡，不過日本內務省宣布，周日舉行的參議院大選仍將照常舉行。外界多預測，執政自民黨預料將在這次參院大選勝出，這也使得首相岸田文雄(Fumio Kishida)政權更加穩固，並讓他得以走出安倍晉三陰影，更加確立他的首相地位。

日本參院共有248席次，這次要改選半數124席加上補選1席，總共125席，將有15個政黨、545名候選人將參與角逐。政治分析師認為，自民黨在周日大選可望毫無懸念、繼續取得主導地位。不過他們解釋，這並非是自民黨執政表現傑出，而是在野黨疲弱無能，無法與自民黨抗衡，加上選民多傾向政治穩定，促成自民黨在這次大選能掌有過半席次。

東京工業大學社會與公共政策教授西田亮介表示，由於在野黨實在太弱，因此許多選民、尤其是年輕一代，除了支持自民黨，無法想像還能選擇其他政黨。

根據日經產業新聞日前發布的最新民調，自民黨在周日參院大選將可獲得60席，比目前的55席還要多出5席，這也使得自民黨與盟友公明黨(Komeito）將能維持在參院的多數席次。岸田先前也曾預估，自民黨與公明黨在在這次選舉共可拿下70席。

儘管在這選舉過後，岸田政權將可更加鞏固，讓他可有更大權力實現長期政策目標，像是國家安全、標榜更大財富分配的「新資本主義」(new capitalism)與修改和平憲法等，不過他所面臨的挑戰也不輕鬆，包括不斷上漲的物價到重啟核電廠等議題。儘管相較全球多國，日本目前通膨尚稱溫和，但由於生活成本節節攀升，已對許多家庭財務造成沉重壓力。

另外岸田政府為了解決電力供需吃緊，決定重啟閒置核電廠，也在日本成為爭議性話題。雖然自311大地震引發福島核電廠外洩事故迄今，已有10年多時間，不過重啟核電在日本一直是敏感議題。目前全日本40多座核反應爐，只有10座維持運轉。