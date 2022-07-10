前新竹市長林智堅就參選桃園市長戰鬥位置，國民黨桃園市長參選人張善政陣營也將上緊發條。黨務人士指出，目前仍在積極尋求整合議長邱奕勝與黨前副祕書長羅智強，張7月14日自主管理結束後一周內，應會有好消息。

黨務人士表示，黨主席朱立倫已經授意，張善政競選總部主委就是虛位以待邱奕勝，後續競選總部總幹事人事也會尊重邱，就等邱點頭後正式啟動競選作戰。

黨務人士表示，林智堅因論文抄襲爭議大內傷，若張善政7月14日結束自主管理後出關，藍營在桃園能上演大和解，包含邱奕勝答應接競選總部主委、羅智強團隊進去助選，那大概「就贏了」；若屆時還沒搞定，選情就還要繼續拉扯。

知情人士指出，目前張善政競選辦公室運作暫以張為運作核心，下設行程小組，由前行政院副秘書長黃敏恭與前立委廖正井主導，前者主要負責地方整合，選戰策略則暫由廖與朱立倫、張一起操盤；政策小組由前行政院副院長杜紫軍負責。

知情人士說，羅智強可望委派幕僚進張善政競選團隊，黨中央也釋出善意徵召立委呂玉玲兒子陳韋曄接棒丈夫陳萬德選桃園平鎮區市議員協助整合，目前地方大老楊敏盛也介入溝通邱奕勝接任競選總部主委，整合都往好的方向邁進。

外傳黨中央接手桃園市黨部，黨務人士澄清，沒有這樣的事情，目前桃園市黨部真正的主委還是邱奕勝，黃敏恭只是代理；黨中央也希望邱掌大旗，市黨部現在是空的，不能安排行程，其他政治人物想幫忙排也被黃擋下來，就是要尊重邱。

至於張善政與桃園市議員、市議員參選人合拍競選形象照時間，知情人士表示，原安排在2日，但因張善政確診延後，目前構想最快將排在16日，但還要確認，無論如何會盡快讓張與市議員小雞完成合體宣傳，展現藍營團結拚勝選氣勢。

黨務人士坦言，因整合卡關與張善政卻診，目前桃園市長選戰競選節奏已經有點落後，很多拜訪行程也因要尊重邱奕勝還未展開；如今林智堅因論文抄襲案重傷，國民黨若還無法整裝出發、急起直追，將為後續選戰增添更多變數。