儘管通膨持續延燒，加上經濟前景不確定也在升高，不過美國民眾消費力道依然強勁不減。根據美國商務部15日發布報告顯示，美國6月零售銷售月增1％，略高於市場預期的0.9％增幅。

此外該部門還對5月零售銷售進行修正，從前估的月減0.3％縮減到0.1％減幅。

上月零售銷售再度出現增長，有部分因素是反映消費者似乎已經逐漸接受支付更高價格購買商品與服務等事實。

不像美國政府發布的其他經濟數據，零售銷售比較特別的地方在於它無須隨通膨進行調整，因此零售銷售額出現增加，更能反映物價上漲的真實面貌。

美國日前發布6月通膨年增9.1％、創下逾40年最高紀錄。

商務部表示，上月食品與特別是汽油等成本增加，是支撐零售銷售上揚的主因。隨著汽油曾短暫衝破每加侖5美元關卡，帶動上月汽油銷售激增3.6％。

另外酒吧與餐廳銷售也增加1％、線上銷售增長2.2％、家具與家居百貨商店的銷售也上升1.4％。

Mastercard經濟機構美國首席經濟學家麥爾（Michelle Meyer）指出，消費者有能力察覺物價改變，但顯然易見的是挫折感居多。

近來通膨不斷攀升已對消費者信心造成衝擊。密西根大學日前發布6月消費者信心指數創下史上最低，有近半數受訪者將通膨升高歸咎於導致他們生活水準下降的原因。另外房市相關數據與地方製造業調查也均顯示放緩跡象。

聯準會（Fed）為對抗高通膨，雖然今年來開始一連串升息舉動，但通膨始終不見降溫跡象，這也引發部分人士揣測Fed在本月26到27日舉行的決策會議，升息幅度可能拉高到4碼。

Fed理事華勒（Christopher Waller）14日曾提到，6月零售銷售報告將是決定升息3碼或4碼的關鍵因素之一。