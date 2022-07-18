2022年上半年因美國經濟過熱、俄烏戰爭、大陸封控清零、供應鏈紊亂等問題，全球通膨居高不下，經濟成長不確定性大增，中央研究院認為，我國受惠於科技創新應用與數位轉型需求續強，進出口與外銷訂單均持續成長，第一季實質GDP年成長率仍達3.14％，但近期國內疫情升溫，面對國內外政經情勢變數，對下半年經濟成長形成壓力，因此將全年實質經濟成長率預測下修至3.52％。

中研院經濟研究所兼任研究員周雨田表示，民間消費第一季實質年增率微幅成長0.46％，國內疫情爆發，民眾自我防禦意識提高，外出消費意願大減，抑制餐飲、觀光旅遊等相關服務消費需求，上半年消費者信心逐月下降。然目前疫情漸緩且染疫患者趨於輕症化，下半年預計將出現後疫情時期的消費反彈，民間消費動能復甦，考量物價及低基期因素，估計2022年全年實質民間消費成長率為2.93％。

周雨田指出，民間投資第一季實質年增率為6.64％，半導體廠商擴增製程設備、航空航運業擴增運能等，廠商擴大資本支出，今年上半年資本設備進口（以美元計價）年增14.33％，延續疫情帶動供應鏈移轉回台投資趨勢，考量物價及高基期因素，預估2022年民間投資年成長率將可達4.39％。且政府及公營事業積極推進綠能公共建設投資下，預估2022年全年實質固定資本形成年增率為4.45％。

外貿易部分，周雨田說明，由於新興科技應用與數位轉型趨勢下，全球高階晶片需求不減，加上原物料價格走高，進口因出口衍生需求及廠商採購資本設備之帶動，第一季實質商品與服務輸出與輸入年增率分別高達8.95％與8.35％，累積前6個月的名目出口與進口年成長率分別達19.24％與24.76％（以美元計價）。

但全球通膨壓力及大陸封控措施等外在環境因素牽動我國外貿動能，且於高基期影響下，併計物價因素後，預期2022年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為5.64％與4.75％。

物價方面，上半年全球通膨形勢不斷惡化，我國消費者物價指數（CPI）平均1至6月較去年同期年增3.13％，核心消費者物價指數上升2.41％，躉售物價指數（WPI）攀升達14.48％。周雨田強調，鑒於全球因戰爭、天候等供給面問題推升國內輸入性通膨，國內生產者面臨原物料上漲、電價調升等成本攀升，拉抬終端商品價格機率大增。預估2022年全年CPI與WPI成長率將分別年增3.16％與11.31％。

國內就業市場方面，近期無薪假人數上升，前5月平均失業率為3.65％，住宿餐飲業、批發零售業以及其他內需型服務業仍受疫情變化影響，預期2022年失業率約為3.71％。周雨田說，貨幣供給方面，全球主要經濟體啟動升息後，我國亦採取緊縮性貨幣政策，前5月M1B及M2年增率分別為10.17％及8.03％，國內物價漲幅屢創新高，將增強央行緊縮貨幣的動機，貨幣供給漲勢將趨緩，預期2022年M1B及M2成長率分別成長6.89％及7.04％。

展望下半年，全球經濟龍頭的美國系統性通膨風險難解，全球疫情反覆、俄烏戰爭等地緣政治風險，牽動能源與原物料供需失衡，供應鏈瓶頸仍在。周雨田強調，主要經濟體的緊縮貨幣政策、美國加速升息影響金融市場的震盪。近期IMF在三周內兩度調降2022年美國經濟預測，全球經濟下行風險升高，台灣是小型開放經濟體，也可能受到連動而放緩景氣復甦。考量不確定因素與預測誤差下，預測台灣2022年全年實質GDP成長率的50％信賴區間為（2.44％，4.74％）。