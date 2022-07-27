韓國第二大財閥SK於26日宣布，計畫對美投資220億美元，投資領域將以半導體、綠能與生物科技為主。SK集團旗下子公司包括SK海力士、SK創新等知名大廠。美國總統拜登26日將與SK集團董事長崔泰源舉行視訊會議，討論此一投資案。