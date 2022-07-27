大陸山東一名外送員日前送餐到一個小區，沒想到離開時他竟偷聞一戶人家門外放的鞋子，並向鞋中吐痰，行徑相當誇張噁心，且受害者並未叫外賣，外送員只是剛好路過就做出此舉動，戶主還指出，被吐痰的鞋子價值人民幣5千（約新台幣22165元）左右，因為實在太噁心只能扔掉。

綜合

報導，近日山東濟寧一外送員經故一戶人家門口，竟偷聞戶主門外鞋子，並向鞋中吐痰；從影片可以看到，外送員在經過走道時拿起地上的鞋子，走到一旁靠近聞了聞，隨後向裡面吐了口痰，之後便將鞋子放回了原地。

戶主表哥李先生稱，表弟一家並未點外賣，該外送員只是路過，「鞋價值5000元左右，當時噁心就扔掉了。」隨後，他們也聯繫上外送員的父親，得知對方只有18歲，李先生表示，外送員的父親送了水果和牛奶，希望刪掉影片，給孩子一個機會，「我們拒收了，他也沒說賠償啥的，讓我們很無助、很尷尬，這次算了那下次呢？」

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