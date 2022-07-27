大陸山東一名外送員日前送餐到一個小區，沒想到離開時他竟偷聞一戶人家門外放的鞋子，並向鞋中吐痰，行徑相當誇張噁心，且受害者並未叫外賣，外送員只是剛好路過就做出此舉動，戶主還指出，被吐痰的鞋子價值人民幣5千（約新台幣22165元）左右，因為實在太噁心只能扔掉。
綜合
報導，近日山東濟寧一外送員經故一戶人家門口，竟偷聞戶主門外鞋子，並向鞋中吐痰；從影片可以看到，外送員在經過走道時拿起地上的鞋子，走到一旁靠近聞了聞，隨後向裡面吐了口痰，之後便將鞋子放回了原地。
戶主表哥李先生稱，表弟一家並未點外賣，該外送員只是路過，「鞋價值5000元左右，當時噁心就扔掉了。」隨後，他們也聯繫上外送員的父親，得知對方只有18歲，李先生表示，外送員的父親送了水果和牛奶，希望刪掉影片，給孩子一個機會，「我們拒收了，他也沒說賠償啥的，讓我們很無助、很尷尬，這次算了那下次呢？」
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。