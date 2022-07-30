台中市潭子區24日發生一起滷味攤曾姓老闆遭槍殺身亡的案件，警方研判41歲的林姓嫌犯逃往太平山區，已地毯式搜索5天，29日傍晚在太平山區一處樹林，因屍體飄出臭味，員警下切到駁坎下方，發現一具男性大體，旁邊還有一把槍，根據外觀研判是林嫌，據了解，29日晚上10點多，已將大體從樹林裡搬運出來，詳細死因仍待釐清。

根據警方調查，41歲林姓犯嫌懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑似因感情糾紛才犯案，但曾姓男子家屬則認為，曾男已有論及婚嫁的女友，懷疑是誤殺。林嫌犯案後棄車逃往太平山區，警方全力追緝，今天下午找到一句初步判斷是林嫌的屍體。

協助搜索的太平分局今天晚上出面說明，分局長葉志誠表示，在駁坎下方發現一具男性大體，衣著跟鞋子跟當天作案的嫌犯相似，也在屍體旁發現一把槍枝，先前這條路徑已搜索過，但沒有找到，因今天飄出味道，員警下切到陡峭的駁坎下方，才找到大體，至於大體是否有槍傷等，仍待檢察官相驗後釐清。

據了解，今天下午5點左右發現大體時，已呈現水腫、飄出味道等狀態，但因外觀仍可辨識，初步研判是林嫌，因地勢陡峭，今天晚上10點20左右，大體由救難特搜隊搬運出樹林，至於林嫌是自戕、跌落或服藥仍有待鑑識及調查。

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