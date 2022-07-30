美國職業足球女將潔莉妮丹尼爾斯（Jaelene Daniels）因為再度拒絕響應球隊的LGBT活動而引起爭議。北卡勇氣隊將於本周末賽前舉行「驕傲節慶」，全體球員將穿上彩虹球衣，唯有丹尼爾斯不願意，因此她將無法出場。勇氣隊聲明「我們對潔莉妮的決定感到失望，但我們尊重她的選擇。我們非常期待與LGBTQIA+朋友們歡度球隊首次的驕傲節慶。」

丹尼爾斯是個虔誠的基督徒，她早年踢過U17和U23國家隊，但是2017年國際友誼賽她因信仰問題拒絕穿上彩虹球衣而缺陣。隔年她再度入選國家隊訓練營，這次她被總教練艾利斯（Jill Ellis）給刷掉，由於總教練艾利斯和隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）都是同性戀，外界質疑其中有政治操作，因為丹尼爾斯是當時最好的左後衛。

潔莉妮原姓辛柯（Jaelene Hinkle），她婚後改用夫姓丹尼爾斯。她在2020年27歲時退役，去年底勇氣隊又與她重新簽約，引起同志團體的憤怒。勇氣隊聲明「我們對那些受傷害的人道歉，特別是LGBTQIA+的成員。」

丹尼爾斯澄清自己從未反對同性戀：「我相信所有人不論性別、種族、信仰、能力都該享有尊嚴、價值和愛。我的信仰或許要求我有不同的生活方式，但我的愛沒有分別。」「這個社會給人們貼上貧富、種族、信仰等許多標籤，但這些標籤不應阻隔彼此的愛。」

此次事件引起大量網友爭論，有人認為配合球團是工作的一部分，丹尼爾斯應該要老實穿上彩虹球衣。同時有人擔憂這些平權團體操作過頭，開始影響到一般人的日常生活與工作。