美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團出訪亞洲，「暫定」到訪台灣。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於29日啟程、率團展開亞洲行，此行「暫定」到訪台灣，知名航班追蹤應用程式「Flightradar24」追蹤到一架美軍軍機從加州基地起飛，疑似載有裴洛西等人，該架軍機航程在最高峰時吸引了將近10萬人線上觀看，大陸《環球時報》前總編輯胡錫進轉發軍機航程，怒嗆裴洛西如果訪台，北京將祭出「嚴厲懲罰」，讓台灣面臨「無法承受的後果」。

「Flightradar24」追蹤到一架呼號為「SPAR19」、編號為「09-0540」的美國空軍C-40C運輸機30日從加州曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）起飛，外界相信這架運輸機就是載著裴洛西等人展開亞洲行，甚至可能會降落台灣，因此吸引大批網友觀看，在最高峰時甚至有將近10萬網友守在線上觀看。

JUST IN - Pelosi is now en route to Asia: reports. pic.twitter.com/1DOlG8RNgB — Disclose.tv (@disclosetv) July 30, 2022

俄羅斯衛星通訊社報導，目前在Flightradar24官網上搜尋「SPAR19」、「09-0540」等關鍵字已經找不到「即時」航班資訊，網站指出航班可能已經不在網站覆蓋範圍或「已經降落」。

網友們最後一次目擊這架軍機的行蹤是降落在夏威夷希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base），這架軍機周六稍早從華府起飛前往加州，在加州基地落地1小時後飛越太平洋前往夏威夷。

Nancy Polosi in Hawaii right now.SPAR19 from Fairfield to Honolulu https://t.co/ruFPVGjEbD pic.twitter.com/CPwXTNuuAT — Lifestream Ministries (@LifestreamMini2) July 30, 2022

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也在推特轉發「SPAR19」的航班資訊，他發文嗆聲，如果裴洛西真的按計畫訪問台灣，台灣將會是「共犯」，中國大陸同時鐵定會對台灣採取「嚴厲懲罰」，屆時台灣將面臨「無法承受的後果」。

If Pelosi really visits Taiwan as planned, the Tsai Ing-wen authorities are accomplice. The mainland will definitely carry out severe punishment actions on Taiwan at the same time. The unbearable consequences will fall on Tsai authorities. https://t.co/HJKall7AiR — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 30, 2022

值得注意的是，胡錫進29日才發布推文對美國嗆聲，指出如果美軍軍機伴飛裴洛西的班機，那將會是「入侵」，解放軍有權利透過鳴槍示警或其他戰術阻撓強行驅逐裴洛西的班機及美軍機，他更警告：「如果無效，將會把他們擊落。」此則推文發布後，胡錫進的推特隨即遭到封鎖，在他刪除推文後才可重新使用推特。