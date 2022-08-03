成年人的世界從來都沒有「容易」二字，大家都在為了家庭和生活努力，真的是很辛苦。不過在中國福建漳州，一名男子每晚都會查看監視器，原來老婆從晚上7點多直到10點多，都在家門口的土地裡幹活。

老婆白天上班，自己當整好地就回家帶孩子，老婆下班以後就接著去種地。

看到愛妻辛苦又忙碌的身影，男子的心中覺得相當心疼，他表示老婆白天上班，自己當整好地就回家帶孩子，老婆下班以後就接著去種地，一個人花費了很長時間，很辛苦。看到這幕的網友們也都覺得很羡慕表示，「你老婆幹活的動作真的是很俐落，能娶到這樣一個勤快賢慧的老婆是你的福氣」。

有網友也表示希望能有一塊小小的地，可以讓自己種點什麼。

另外有網友也表示希望能有一塊小小的地，可以讓自己種點什麼，「不用太大，太大的話種不完，小小的一塊兒就行了，種點瓜果蔬菜之類的」。還有人稱自己每天下班後只想躺在床上一動不想動，這名男子的妻子居然下班後還要去種地，真的是太不容易，太辛苦了，「以後可要對你老婆多一點寬容和理解」。

其實上一天班還要回來種地確實是挺辛苦，有網友就建議這名人夫在妻子種地之後，可以備妥熱水泡泡腳來緩解疲勞，不然隔天一覺睡醒恐會腰酸背疼。

有網友也表示希望能有一塊小小的地，可以讓自己種點什麼。

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