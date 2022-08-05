美國眾議院議長南裴洛西日前旋風式訪台後，解放軍也立即宣布4日中午到7日，在台灣周邊6大區域，進行真槍實彈3天軍事操演。在安全顧慮下，全球航空公司莫不緊急修改飛往台灣航路，其中，以地緣關係較密切的亞洲航空業者，調整幅度較大。

4日，解放軍派出幾十架戰機在台灣周邊飛行，同時也進行實彈射擊，路透社指出，這次是台灣海峽有史以來最大規模軍演活動。相對於演習的海域，空域影響較小，但也造成東南亞與東北亞之間的飛行不便。

韓國大韓航空宣布，已取消5日到6日首爾與台北之間航班，並把7日的班機時間延後，因要確定演習真正結束。另外，新加坡航空表示，因為台灣周邊空域限制區不斷改變，5日星台航班已取消，也會關注最新發展隨時調整。

不過，日本的全日空以及日航照飛台北，但會避開受演習所波及區域，同樣飛香港以及東南亞地區也是如此。至於香港國泰航空4日表示，繞路飛行時間變長之下，可能會產生脫班情況。

全球航機即時動態網站FlightRadar24顯示，5日亞洲時間上午，還是有在解放軍演習範圍內飛行的航空公司，包括華航以及長榮航空、菲律賓航空、還有全球航空快遞業者UPS與FedEx。不過，為了安全起見，都有採用較安全的航線。

採會員制的全球航空情報網OPSGROUP指出，中國大陸這次軍演將影響東南亞與東北亞之間主要航路。也就是說，改飛較安全的路線不僅耗時，燃油用量也會比平日更多。

不過，跟全世界幾條高風險航路相比，像是飛經俄羅斯、烏克蘭、阿富汗、朝鮮、伊拉克以及敘利亞等，這次繞飛台灣周遭軍演區對航空公司來說，影響性較小，因為改道範圍較小。

為了避飛俄羅斯領空，芬蘭與日本之間的飛行時間，就較正常時期要多增近4小時。據悉，台灣3日也正與鄰國日本以及菲律賓協商，看哪條替代航線會比較好也比較安全。