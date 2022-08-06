宏達電宣布與貿協合作，為「2022年馬來西亞臺灣形象展」打造跨越國界的虛擬開幕活動會場，在台北的揭幕活動由外貿協會董事長黃志芳與多位貴賓一同戴上VR頭盔進入元宇宙，為在馬來西亞吉隆坡進行的實體展覽掀開序幕。

宏達電表示，開幕典禮現場貿協董事長黃志芳和現場貴賓共同戴上宏達電VR一體機VIVE Focus 3，在元宇宙的虛擬空間與實體舞台上穿梭，並在虛擬世界放飛彩蝶型狀的風箏。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，疫情造成許多國際大型展覽被迫停辦，貿協首次應用元宇宙技術於跨國連線的開幕活動，進行虛實混合展出，為會展產業締下全新紀錄。

疫情的來襲，讓全球商務人士開始意識到，實體展會所衍生的場館、交通、人力資源及公衛問題，皆為疫情下需解決的重要議題，宏達電自創並與策略夥伴共同開發各式虛擬交流平台，包括VR虛擬展覽及活動平台解決方案Engage，以提升遠距協作與跨境媒合的機會，平台支援VR、PC及行動裝置，讓世界各角落的用戶皆能隨時隨地參與。

宏達電表示，為自己量身訂製VR內容是前所未有的簡單，使用超過1,200種3D模型、物件與聲音特效，可從本機或雲端匯入多媒體作為補充素材，輕而易舉打造VR展會與演說，宏達電並提供全方位虛擬場景供用戶選擇，支援導入360影片，透過引導式觀看設計，確保觀眾能集中注意力，更可整合行事曆和會議提醒，協助活動預先排程。

VR展會主辦單位則可全程錄製活動或選錄精華重點，活動主持人擁有完整的主控與主導權，不僅能預錄活動，也可一鍵啟動讓參與者一起沈浸到360影片中，用戶能從不同視角欣賞演說，內建的筆記功能可加強活動傳達效果，也能透過問卷調查，收集活動反饋。