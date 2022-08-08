美國上周五公布非農就業數據優於預期，外界憂心聯邦準備理事會〈Fed〉恐採取更激進動作以緊縮貨幣供給，美股5日多數收低，加上台海緊張情勢升高，大陸近日在台海周遭軍演，甚至宣布將在大陸外海長期軍演，諸多不利因素衝擊今(8)日台股開盤下跌逾百點，最低約來到14908點。

上周五晶圓雙雄ADR延續反彈走勢，台積電ADR終場收89.77元漲幅1.53%，聯電ADR收6.96元漲幅2.35%。不過台股現貨部分表現弱勢，台積電一度下跌7元來到509元，聯電跌逾2%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海跌幅逾2%。電子、航運、金融壓盤，拖累台股表現。

法人表示，兩岸緊張情勢升溫，市場持續關注美國消費者物價指數（CPI），由於當前變數仍多，預期台股短線可能區間震盪整理。

美股道瓊上漲76.65點或0.23%，收32,803.47點。NASDAQ下跌63.03點或0.50%，收12,657.56點。S&P500下跌6.75點或0.16%，收4,145.19點。費城半導體下跌28.01點或0.91%，收3,053.39點。