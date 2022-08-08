美股開低尾盤拉高，美股四大指數最終場漲跌互見，今(8)日台指期開跌0.5%、電子期開跌0.69%、金融期開跌0.55%。台股目前短期重返短期均線之上，為短線可聚焦攻勢整齊的族群，但仍須留意震盪風險。

有鑑於美股財報季接近尾聲，市場將回歸經濟面，本週三晚間，美國將公佈CPI數據，盤面容易轉趨觀望。整體來說，國際浮現較多變數，國內亦有地緣政治風險干擾，即使台股創波段高，仍須留意震盪風險，當前以選股不選市為重心，並可留意7月營收成長股。

永豐期貨分析表示，台股受周K收實體長紅K棒，收復8月2日跳空缺口及萬五關卡，且近日都有留長下影線顯示下方買盤力道不弱，預期短線盤勢偏多架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加541口至6881口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少339口至11862口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少572口至2803口。