受到PC市場消費動能下滑及通路庫存升高等不利因素影響，雙A品牌廠7月營收明顯走弱。宏碁（2353）單月合併營收174.59億元，月減43.58％、年減33.11％，降至近六年同期低點。另華碩（2357）單月集團合併營收月減33.7％、為367.53億元，年減2.2％，為近三年同期低點。

累計宏碁今年前七個月合併營收為1,681.79億元，較去年同期減少5.22％，為2015年以來同期次高。其中，未含括Chromebook的商用PC產品則維穩成長表現，累計前七月營收年增10.9％。

在PC市況走衰之際，宏碁近年積極強化多重事業成長引擎的策略持續發酵，宏碁表示，7月份非PC及顯示器業務營收，已達整體營收26.6％。

另旗下八家上市櫃、興櫃及公開發行子公司，加總的前七月累計營收年增28.8％，此外，一些孵化中的新事業亦展現出顯著的成長動能，包括安圖斯科技今年前七月累計營收年增119.4％，宏碁智新及倚天酷碁的累計前七月營收則分別有75.5％、46.5％，另聯永基的累計前七月營收也有21.3％的年增幅。

至於華碩7月在PC、板卡等主力業務的品牌合併營收，亦月減36.5％、降至326.65億元，較去年同期下滑5％。累計其今年前七個月集團合併營收為3,020.98億元，仍較去年同期分別增長7.2%，並續站2008年將代工業務分割以來的同期新高。其中品牌累計營收則為2,758.37億元，年減4.98％。

華碩同樣面臨PC市況消費需求走緩影響，尤其進入第三季後，顯卡市場在兩大晶片廠輝達（NVIDIA）及超微（AMD）帶頭下殺高階顯卡價格之下，加速通路零售價格朝低於MSRP（官方建議售價）的走勢下跌，加上庫存去化的壓力未減，皆為其營收動能帶來不小挑戰。

不過另一方面，華碩在持續強化電競及商用業務的同時，主板業務則受惠針對下一代CPU平台的支援資源釋出，拉抬市場浮現換機買氣而回溫，此外，旗下手機事業亦自第三季即加速出貨放量，將帶來新品效益。

華碩即將於11日舉行法說會，屆時將就第二季營運成果及第三季營運展望釋出看法。