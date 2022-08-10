Covid-19疫情讓各產業受到不小的衝擊，台北市政府產業發展局推動導入數位服務應用計畫，聯合緯創(3231)集團旗下子公司緯謙科技，與台灣微軟以及25家資服業者及輔導顧問，打造數位轉型合作平台，協助中小企業數位轉型。

今(10)日台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、產業局局長林崇傑、台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正、緯謙科技董事長黃柏漙等資訊服務業代表及產業公協會單位代表一同出席，展現台北市在後疫情時代協助中小企業數位轉型的投入與用心。

柯文哲致詞時表示，後疫情時代數位科技快速發展，對於社會與產業都造成顛覆性的改變，此次計畫特別集結產官學界的數位轉型專業顧問，提供數位諮詢、教育、媒合、輔導，為中小企業量身製訂轉型實戰規劃，有需求的中小企業都可透過平台找到解決方案。

北市府產業局表示首發將於8月15、16、17日舉行3場產業專家分享交流會，以及3場資訊服務媒合會。在分享交流會中將邀請數位轉型學院顧問群與王品集團、曼都集團、阿瘦實業等產業高階經理人，共同分享數位轉型趨勢與實戰經驗學習。而在媒合會中則集結25家橫跨AI數據分析、ERP、CRM、金流等深具技術與產業經驗之資訊服務業者，讓中小企業透過一對一的媒合對談，貼身分析與解決企業數位轉型的痛點。

第二階段將於9月2、16、23日舉行3場數位轉型輔導工作坊，設計「企業轉型規劃書撰寫」，以及「微軟數位工具實作課程」，輔導中小企業完成「數位轉型規劃建議書」，藉以協助中小企業釐清數位轉型目標及執行解決方案，並在協助中小企業實際導入數位服務應用客製化方案。