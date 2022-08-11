為凝聚台灣無人機產業發展共識，並推升台灣無人機產業聚落，位於嘉義太保的「亞洲無人機AI創新研發中心」（簡稱亞創中心），由區內20家進駐企業廠商及各主要法人單位，共同發起成立嘉義縣亞洲無人機創新園區廠商協進會（亞創廠協會），首任理事長由經緯航太董事長羅正方擔任。

亞創廠協會成立後，將聯袂推動台灣無人機產業界的新里程，展現產官學研共同打造全球信賴供應鏈的決心！

亞創廠協會第一屆理監事，除羅正方接下首任理事長外，台灣希望創新執行長李志清，及雷虎科技董事長陳冠如，均出任副理事長，常務理事，還包括台數科董事長廖紫岑、樂飛國際執行長許新勝、璿元科技董事長李苾文、誼卡科技董事長周志宜、自強工程董事長賴澄漂，及航見科技執行長張東琳。

至於常務監事，由嘉義縣經發處長江振瑋擔任；另虎尾科大校長張信良，及工研院機械與機電系統研究所長饒達仁，則擔任監事。

羅正方說，特別感謝嘉義縣長翁章梁，及一路走來，奮力不懈的縣府團隊，尤其是經發處長江振瑋，帶領的經發處，提出對台灣的前瞻視野，及規劃出築巢引鳳的「太保亞創、民雄航太、義竹飛場」整體計畫大格局，加上未來嘉義科學園區的啟動，打動所有台灣無人機相關上、中、下游企業，掀起進駐潮！

羅正方認為，鑑於俄烏大戰的啟示，凸顯無人飛行系統的重要性，全球也共同視為新興戰略產業，台灣在這波創新技術浪潮下，絕對不能缺席。時值台海局勢洶湧之際，台灣面臨國土安全戍衛的嚴峻挑戰，但自由民主聯盟也在去除紅色供應鏈下，企望台灣加入其供應鏈的一環。