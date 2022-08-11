長榮鋼(2211)公布111年第二季財報，受惠於上半年鋼構工程毛利率維持高檔，及長榮(2603)配發高額現金股利挹注業外收益，第二季獲利及EPS均超越第一季，再創歷史新高。

長榮鋼鐵第二季合併營收為33.26億元，年增28%、季減1.93%。毛利率升至23.06%；營益率18.8%，季增3.6個百分點、年增3.9個百分點。稅後純益12.1億元，季增253%、年增383%，每股純益2.91元，勝過去年第三季的1.16元，改寫單季歷史新高。

長榮鋼上半年營業收入67.16億元，年增18.88%，營業毛利14.17億元，年增30.99%，毛利率升至21%，營業利益11.37億元，年增42.39%，營益率23.1%，年增14.2個百分點，稅前淨利19.90億元，年增140.26%，本期淨利17.53億元，年增162.32%，歸屬於母公司業主淨利15.53億元，年增206.02%，基本每股盈餘3.73元，相較去年同期翻倍成長，更勝過去年度的3.11元。

長榮鋼7月營收9.82億元，年減3.41%、月減1.59%；前7月營收76.99億元，年增15.49%。

長榮鋼周三董事會也決議，註銷庫藏股減資，消除股份289萬500股，減資比率0.69%，減資金額新台幣2890萬5000元，減資後股本為新台幣41億7091萬4630元，減資基準日訂於8月13日。