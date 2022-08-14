國民黨桃園市長參選人張善政14日晚間在臉書發表「TAOYUAN」政見，以科技、航空、開放、年輕、團結、富足和自然7字英文字首湊成桃園英文字，訴求打造智慧城市、科技核心，增加托育能量、公托人員待遇，讓桃園成為科技、領先與幸福城市的代名詞。

「未來，從桃園開始！」張善政指出，桃園有潛力，是最年輕的城市，是最多新人口移入的直轄市，有廣闊可供發展的腹地，最重要的是國門之都，最便捷連結國際資源的能力，桃園也要「善政」，透過好政策與「良善治理」（good governance） ，才可以充分發揮桃園的巨大潛力、打造桃園好未來。

張善政要打造前瞻科技的未來，以數位化改造市府運作流程及效率，在市民生活中落實「智慧城市」（Smart City）。航向天際的未來，則以現有的航空城與未來產業發展趨勢結合，讓桃園不只成為進入台灣的窗口，更成為國際社會飛往台灣的理由與目的，引入國際科技大廠落地、建設新創產業市場及聚落，讓桃園成為北台灣MEGA CITY的科技核心。

開放透明的未來則是市府建設數位基礎設施、提供數位便民服務，以及開放資料打造數位是政府的透明度，真正落實「智慧政府」（Smart Government）。年輕活力的未來，讓台灣年輕人創業都願意來桃園，透過市府基金輔導、扶植有進入國際市場能力的新創科技公司，帶動周邊服務業、附加價值產業發展，讓桃園充滿年輕與創意。

張善政指出，攜手團結的未來，透過持續發展十三個行政區的區域特色，融入閩客外原新五大族群及國際朋友的生活文化。富足繁榮的未來，解決少子女化問題，投入資源增加托育能量、公托人員待遇，讓父母安心生養更多桃園的下一代，為未來的在地經濟繁榮奠定勞動與消費基礎。

自然共好的未來，透過科技大數據進行智慧能源及資源管理，保育桃園的好山好水，並推動綠色公共交通。

張善政允諾要貢獻一輩子的土木專長、產業經驗與知識專業，為桃園打拚，為安穩未來打拚，為善好未來打拚。未來的桃園，可以透過科技的力量連結全世界、監測家人的健康與安全、縮短交通尖峰的等待、讓孩子在數位應用與多種語言的環境長大、讓長輩享受妥善照護而得以優雅老化。