行政院長蘇貞昌今到嘉義縣視察民和國小午餐廚房建設狀況，針對國民黨副主席連勝文指夏立言訪陸是忍辱負重，蘇指外敵威逼此時此刻，卻有政黨組團到敵人陣營去通敵，還講什麼「辱」，還講什麼「重」，真是令人笑掉大牙，要國民黨覺醒，不要跟中國唱和。

蘇貞昌說，外敵威逼此時此刻，國際友人紛紛讚聲協助，我們非常感謝，也歡迎國際友人持續為臺灣發聲、關心臺灣，給我們協助，相信大家一起維護區域和平，大家團結守護國家主權。

蘇說，此時卻有政黨組團到敵人陣營去通敵，還講什麼「辱」，還講什麼「重」，真是令人笑掉大牙。連國民黨自己提名的候選人都在在說這是投降、這是不當，國民黨應該覺醒了，不要還是跟中國唱和。

蘇貞昌呼籲國人同胞，台灣在蔡總統領導下，世界都愈來愈重視台灣、肯定台灣，台灣也會團結一致，來堅守、守護國土、守護國家主權，站在自由、民主的陣營。唯有這樣，我們才不會被外敵侵略、併吞，不要在這種時候唱衰自己、唱和中國。