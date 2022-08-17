中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增24669例本土病例、204例境外移入、33例死亡個案，中重症則增加111例，讓今年以來累計重症個案達1萬大關；兒童MIS-C個案今增加2例，總數也已達百例，其中僅有19例接種疫苗，呼籲家長踴躍讓孩子接種新冠疫苗。

中重症個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增111例包含64例中症、47例重症，今年以來累計重症個案數已破萬，死亡個案中則都在50多歲以上，且都具有慢性病。

羅一鈞說，今新增2例兒童MIS-C個案，其中一名為年僅1歲的男童，於7月29日確診，無慢性病史，8月10日起出現高燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、活力、食慾下降等症狀，8月14日至急診檢查有結膜炎、喉嚨紅腫，診斷為MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況穩定住院中。

另一名為3歲男童，無慢性病史，6月19日確診新冠，8月11日起出現高燒、腹痛、紅眼、活力、食慾下降等症狀，8月12日就醫懷疑MIS-C，送至急診後發現有結膜炎、喉嚨紅腫、草莓舌，住院給予免疫球蛋白等藥物治療，目前病況穩定。

羅一鈞指出，今年以來國內兒童重症共累積170例、27死，其中MIS-C共100例、62例為5歲以下，38例為6至12歲，僅有19例曾接種疫苗，呼籲家長踴躍讓小小孩施打新冠疫苗防範。