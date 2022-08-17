特用化學品商奇鈦科(3430)總經理盧玉華指出，疫情和地緣政治的因素，使得市場和供應鏈波動都非常大，以各界預測景氣來看，下半年石化產業不會比較好，公司營運方式和經營策略都是以穩健為主，2022年全年度營收將會持續努力繳出佳績，也期盼能夠維持好的毛利率。

奇鈦科預計將在9月上旬由興櫃轉上櫃，配合上櫃前公開承銷作業，對外公開承銷部分共計3,483張，其中2,707張採競價拍賣，競拍底價每股為35元，競拍期間為8月19日至23日。

奇鈦科紫外光吸收劑及光安定劑營收比約52％、抗氧化劑約27％、光引發劑約20％，下游客戶為國際化工廠與塗料廠，生產基地位於台灣新竹湖口與彰濱工業區。伴隨持穩研發、推出新分子結構高值化產品，2021年自主研發新創產品營收占比約11％，新產品毛利率達40.89％，強化營運利基優勢。

奇鈦科長期聚焦利基型特用化學品研發製造，受惠紫外光吸收劑/穩定劑市場成長，2022年上半年合併營收為新台幣8.7億元、年增16.86%，營業毛利2.35億元、年增40.44%，稅後淨利1.05億元、年增68.18%，EPS3.53元，合併營收、稅後淨利、營業毛利與EPS齊創下歷史同期新高紀錄。

受惠北美業績持續成長，奇鈦科今年7月營收達1.45億元，年增43.91%，前7月營收達新台幣10.15億元，年成長20.09%；相較去年直到9月累計營收方突破10億元，營運表現亮麗。

奇鈦科除以創新環保為核心價值，在營運方面亦秉持穩健保守原則擴充營運規模，彰濱廠2012~2014年完成第一期興建工程，係以自有資金及銀行融資方式支應，並未輕易向股東進行增資，隨著公司營收與獲利逐年成長，截至2022年6月負債比率已降至46%。