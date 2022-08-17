中國股市築底反彈，帶動大中華基金繳出漂亮成績。境內37檔大中華股票型基金，近3月報酬率皆為正數。其中，績效前9名的基金，近3月報酬率皆在一成以上。排名第一的統一大龍騰中國基金，近3月報酬率更是超過15%，近一月報酬率也有近5%。

績效前9名基金包括：統一大龍騰中國基金，PGIM保德信中國中小基金，群益中國新機會基金，日盛中國內需動力基金，富邦大中華成長基金，第一金中國世紀基金，野村中國機會基金，群益華夏盛世基金，國泰中港台基金及匯豐中國科技精選基金等。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，相較其他國家股市落底變數較多，中國股市落底早已底定。加以資金面寬鬆，第4季中國股市將在剛需產業的帶動下，一路震盪向上，持續領跑全球股市。產業看好具備剛性需求的板塊，包含新能源、電動車及醫療。

陳朝政指出，近期中國「穩增長」政策明顯加速鋪展，財政刺激及貨幣政策雙管齊下，推動消費回升，中國央行也在8月15日宣布今年以來第2次降息。今年中國貨幣政策將保持逆勢寬鬆，奠定股市向上基礎。而第4季中國股市持續上揚的動能，將來自剛需產業。

陳朝政表示，在全球景氣可能衰退的背景下，具備剛性需求的產業，將更加獲得資金青睞，例如新能源、電動車及醫療。全球能源轉型趨勢確立，使新能源及電動車需求保持強勁，中國作為新能源設備及電動車生產大國也受惠良多。新能源板塊中，又以風電及太陽能最受關注，尤其是太陽能產業。為了降低對傳統能源依賴，今年歐美的太陽能設備採購成長率翻倍，帶動中國太陽能設備供應鏈營收。

經歷了新冠疫情的衝擊，中國對於醫療產業也越加重視。陳朝政表示，隨著中國人口結構高齡化，過去中國醫療產業雖然具備強勁需求，但資金投入有限，發展受到限制。但後裔情時代，醫療產業開始獲得市場專注，在投資上升的推動下，中國醫療產業的服務和品質，預計將迎來飛躍式的成長。