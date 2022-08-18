大陸廣東一名女子日前到商場逛街，試戴到一枚戒指相當喜歡，沒想到她竟趁著店員不注意，戴著戒指轉頭就跑，不過半小時後就被警方抓獲，她表示自己看到店內的戒指非常漂亮，但因為身上錢不夠才行竊，目前案件正在進一步偵辦中。

綜合

報導，事發於廣東佛山桂城某商場珠寶店內，一名女子前往逛街試戴戒指，沒想到試戴到一半，她竟趁著店員不注意，戴著戒指轉頭拔腿就跑，隨後店員立刻報警處理，半小時候被警方人贓並獲。

嫌疑人盧姓女子表示，當天下午在該商場閒逛時，看到店內的戒指非常漂亮，就到了店內試戴。但由於身上錢不夠，於是便在試戴時趁店員不注意將戒指搶走。目前盧女已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

消息曝光後，網友紛紛留言「這也太丟人了，這麼好看的小姑娘」、「怎麼想的」、「她是不是覺得：搶了就搶了，沒抓到就戴，抓到還回去就沒事了？」、「這個行為，我在夢裡想幹，都沒敢幹」、「真是丟臉丟到家」。

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