中科2027年廠商營業額有機會破2兆元！中科管理局長許茂新19日在中科19周年園慶表示，去年底園區廠商營業額破1.03兆元，目前台中、后里及七星園區都已滿租，虎尾園區出租率98.27％，二林園區35家廠商進駐，7家動工設廠中。另中科台中園區擴建二期計畫，可增加園區年產值4,857億元，進而擴大中科廠商營業額。

許茂新指出，中科2021年廠商營業額首度破兆元，為持續壯大高科技產業，布局下世代發展所需用地，該局積極推動台中園區擴建二期計畫，主要為了高科技與半導體產業進駐，預計未來可提供4,500個就業機會，增加園區年產值4,857億元。許茂新透露，雖今年上半年受到疫情、烏俄戰爭，及去年中美貿易戰的影響，但園區廠商今年營運也繳出亮麗成績單，中科廠商上半年營業額仍有兩位數成長，預估全年將再往上攀升，締造新高。

為增加廠商進駐，許茂新透露，中科虎尾園區標準廠房預定10月落成，可提供6,400坪的18單元現代化廠房，提供給高科技的中小企業進駐；另中科二林園區標準廠房也在設計中，準備要動土興建，有助於高科技公司進駐。

許茂新說，節能減碳、環循經濟及淨零碳排，都是未來的全球趨勢，園區也積極配合及推動環境永續，台中園區正建置零廢資源再生中心，預計2023年啟用，完成後區內每年可去化14萬噸的事業廢棄物，年減碳約5.2萬公噸，中科未來朝向創新永續、低碳及節能園區邁進。中科目前有效核准廠商236家，中科知名廠商陸續加碼投資。例如，矽品精密繼中科二林園區租地14.5公頃，去年已動土興建廠房，預估投資金額約800億元，為彰化增加7,500個工作機會。 另矽品今年更加碼在中科虎尾園區租地4.5公頃，計劃投資975億元，籌設新廠，產能滿載後，年營業額預估可達354億元，員工數2,800人。在中科現有廠商營業額擴大，加上上述廠商新增設廠後，預估中科2027年廠商營業額有機會破2兆元。

會中也頒發中科的人才卓越獎、產業貢獻獎及創新產品獎等21組獎項，包括天工精密、佳凌科技、鐠羅機械、合盈光電、瑞鈦醫療器材、凌嘉科技、友達晶材、友達光電、華凌光電、達運精密、均豪精密、元翊精密、帝璞噴墨科技、瑞基海洋、保佳利、正瀚生技、承鋆生醫，及橙的電子等廠商。