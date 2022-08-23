國發會委員會議今（22）日通過「高捷小港林園線建設及周邊土地開發計畫」綜合規劃，將循區段徵收鄰近180公頃農地，進行都市計畫變更，進行土地開發，以繁榮地方，吸引人口移入，預計年底動工，於119年完工通車。

小港林園線可行性評估於去年10月通過，綜合規劃於今天（22）又通過，國發會表示，這條健運將提供南高雄小港、林園一車到底，安全可靠的軌道運輸服務，全長11.59公里，設置7座車站，預估建設總經費533億元。

高雄市副市長林欽榮於會後指出，小港林園線未來將配合大眾運輸導向（TOD）與社會住宅等土地開發方案，持續增加移入人口，以提升捷運的運量，預計將以區段徵收方式，開發林園180公頃農地，迄今已與當地民眾開過多次會議溝通，初步已獲七、八成民眾同意，對於獲得民眾的同意，林欽榮表示有信心。

林欽榮表示，區段徵收的土地預計於今年底完成都市計畫變更，這些農地日後將變更為商業、工業及住宅用地，藉由此一開發，等於是用造鎮的方式，來帶動地方發展。