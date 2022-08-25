俗話說「職業不分貴賤」，大陸重慶某景區近日發生了一件因職業引起的爭議，據悉，一位旅行博主當時發布了一則視頻，分享他花錢雇人抬著轎子（當地稱此為滑竿）上山的過程。沒想到，坐轎的博主被罵得體無完膚，原因是花錢雇人抬轎是古時候的不良風氣，遭痛批踐踏了轎夫們的尊嚴。

綜合陸媒報導，影片曝光後，不少正義魔人痛罵，「生而為人，你們憑什麽通過花錢的方式去踐踏別人的尊嚴？」另一派人則認為，這些所謂的正義人士，完全就是戴著有色眼鏡的鍵盤俠，首先，職業沒有高低貴賤之分，轎夫們的工作本身就是遊客花錢，他們付出勞力擡轎帶著遊客上山，何錯之有？

大陸重慶某景區近日發生了一件因職業引起的爭議。（圖／翻攝自微博）

眼見風波越演越烈，被罵的博主解釋，他是與滑竿師傅的交談中，才知道一個現狀，由於網上的「正義之士」太多，很多遊客根本就不敢坐滑竿，導致滑竿師傅們1天頂多能拉到2個遊客。一名從業16年的滑竿師傅直言，「我們這些人都是靠力氣吃飯的，從來不覺得抬轎子是一件丟人的事情。」

對此，景區工作人員強調，景區對每一個滑竿師傅都是實行統一管理的，他們都有准入機制，主要招收對象是附近身體素質好的農民，也算是給他們提供一個養家糊口的新渠道，「雖然滑竿師傅和遊客之間的買賣價格是雙方自行商量的，但景區也對此有規定，一趟的價格不能超過400塊」。

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