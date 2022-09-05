許多媽媽在孕育生命的過程中，看著寶寶一天又一天地長大，內心勢必有無限的欣慰與感動。不過大陸一名2寶媽1日在網上表示，之前懷雙胞胎兒子時，從超音波影像中就曾多次看見寶寶們在自己的孕肚中上演「全武行」，沒想到兄弟倆出生後，果真就在他們的身上發現許多瘀青，令該名媽媽哭笑不得。消息一出，引發熱議。

綜合陸媒報導，大陸湖南省一名2寶媽日前在網上曬出之前身懷一對雙胞胎兒子時的超音波影片。據影片顯示，雙胞胎兒子還在媽媽肚子裡的時候就互不相讓，屢次為了爭取更大的空間而連番上演「全武行」，最終連帶媽媽的孕肚也跟著發生起伏變化。

果不其然，在兄弟倆出生後，身上到處是瘀青。對此媽媽笑說，「這些印記可是你們自己出生時就有的，長大了可別怪媽媽！」她還透露，兄弟倆平日的相處模式也是「相愛相殺」，喜歡用一些小動作逗弄對方。

兄弟倆出生後，身上到處都是瘀青，對此2寶媽笑說，「你們長大了可別怪媽媽！」（圖／翻攝自微博／新浪熱點）

消息曝光後，掀起討論，有網友表示「這麼個打法，媽媽每天肚子痛」、「可能在說，『你起來，我都沒地方了，別擠我』」、「這是在爭老大嗎？誰第一個出去誰就是老大」、「兄不友弟不恭」、「太可愛了」、「心疼媽媽」。

不過，微博醫療帳號「婦產科的陳大夫」對此表示，胎兒在母體內不能很好地控制手腳，做出的伸手踢腿動作，均屬無意識的行為，並非是在「打架」。另外，胎兒的手腳力量沒有成人那般強大，在子宮內又有羊水作為緩衝，所以他們活動手腳時，無法讓對方產生實質性的傷害。

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