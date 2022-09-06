新北市永和區5日晚間驚傳分屍案，一名女子8月30日晚間7時許開始和男性友人聯絡不上，遂於9月5日下午5時40分報案，警方循線至智光街住處，請家屬開門，竟發現男子已遭殺害，並被分屍，部分部位消失，軀幹只有一隻左腳，其餘三肢和頭都不見，目前遺體已經運離，詳情仍待警方進一步釐清。

警方進入室內時，發現床邊倒臥一名男子，僅剩軀幹及左腳，頭顱、雙手、右腳都已消失；另外找到6把刀具，分別為3鋼刀、3菜刀，是否為兇器仍有待查證。

據了解，遭肢解的是54歲梁姓男子，共有8個兄弟姐妹，梁男排名第六，平時與最大的大哥同住，兩人相差16歲。

警方表示，報案的是梁男的女同學（楊姓，53歲），楊女透露，梁男和大哥常起爭執，且「吵很兇」，大哥目前下落不明。

可疑的是，警方調閱監視器發現，8月31日晚間6時58分許，一男從該處拖行紅色行李箱和多個包包出門。

梁男二哥、三哥及五哥表示，梁男與大哥確實經常吵架，並指認該監視器影像為大哥無誤；另外，2020、2021兄弟倆曾爆發嚴重爭吵，當時梁男告大哥恐嚇、妨害自由、毀損等。

據悉，死者最後出現時間在8月30日深夜23時許，當時正騎車行經智光街往民治街方向，鄰居則透露，梁男大哥曾詢問垃圾車清運時間。

由於梁男所有兄弟姐妹都已聯絡上，但大哥依然失聯，因此警方已將其列作重要關係人，持續追查尋人，全案仍待調查釐清。