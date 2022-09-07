婚禮是人生中大事，很多人非常看中婚禮，因此婚禮上常有一些儀式出現，有些活動免不了產生垃圾，然而多數新人都是一走了之，不顧及別人感受與社會衛生。近日，大陸河北省衡水一間酒店外，一群人正喜氣洋洋地辦婚禮，當這些接親的人搞完儀式準備離開時，卻遭到清潔工阻攔，雙方僵持不下，場面尷尬。

根據網友拍攝的視頻顯示，一家酒店門前的馬路上，有一名身穿環衛服裝的大媽攔坐在一輛婚車前，婚車周圍的地面上散落著不少紅色紙片。目擊者透露，「從酒店接親，接親人噴了禮花，灑了一地，環衛大媽執意讓接親的人把地打掃乾淨才能離開。」

拍攝者稱，或許是因為一時協商不下來，環衛大媽就坐在地上，攔著婚車不讓走，最後接親的人只好退讓，把地打掃乾淨了，才順利離開。另一名市民表示，環衛大媽經常在附近打掃衛生，當天因為一時沒協商好，才攔著車不讓走。「結婚撒了禮花，給人家環衛工人找了麻煩，人家也不要求別的，只要求把地打掃乾淨。我覺得這個要求不過分。人家打掃衛生確實也不容易」。

影片曝光後，有網友認為，「肯定是結婚的人的錯啊，你是圖個喜慶，可是人家環衛工得掃半天。結婚是喜事，但也要尊重理解一下別人的辛苦；也有人這幫忙緩頰，「結婚噴禮花在有些地方也算是一種習俗，大喜日子，沒必要太較真，主要是婚禮舉辦人沒有考慮周到。」

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