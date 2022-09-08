彰化縣在時尚流行產業供應鏈一直占有一席之地，彰化縣政府為提升彰化縣在地特色精品產業，邁向時尚精品領域，7日在縣府中庭與中部百貨龍頭中友百貨，共同簽署合作備忘錄，由彰化縣長王惠美，與中友百貨總經理劉嘉誠簽署，聯合推展彰化縣時尚精品進駐中友百貨，並結合縣內18家標竿業者，共同宣示發展彰化時尚產業鏈。王惠美表示，縣府與中友百貨簽署合作備忘錄，為彰化的時尚精品聯合進駐中友百貨，7日有出身在彰化的藝人陳隨意，及浩子，出席代言表演，彰顯在地人相挺彰化生產時尚精品的核心價值，更有建國科大美容科的學生穿搭彰化時尚精品，進行現場走秀，展現彰化的時尚美。

王惠美指出，時尚是一種生活態度，也是一種美學品味，透過服裝、飾品及相關用品來呈現，紡織是時尚精品非常重要的元素，彰化是全球時尚精品供應鏈非常重要的聚落，不論是彰化的紡織、成衣、飾品、皮革產品，年銷售額超過820億元，位居全台第二，是全球時尚產業的隱形冠軍。

早期彰化紡織廠座落在和美伸港地區，具有「和美織仔」的美譽。後來隨著產業分工，彰化縣慢慢演化出創新環保的紡織材料、高效率的紡織設備以及涵蓋居家、休閒、戶外、服裝、飾品的產品設計生產製造。

此外，自行車也一直是台灣品牌的代表，美利達不只是台灣之光，更是世界之光。更有如鹿港水五金及社頭織襪等，都形成相關產業聚落，所有業者都非常用心，不斷地精益求精，製作最好的產品給鄉親。

王惠美進一步指出，彰化不怕沒人才，就怕沒舞台，縣府搭建好舞台，與中友百貨一起，將彰化時尚精品推銷出去，中友百貨在彰化的投資，原本預計是25億元，現在加碼投資到43億元，預計在2025年開幕，讓彰化鄉親有更好的消費場域。

第一階段的18家在地廠商，進駐中友百貨，後續縣府會繼續推出彰化時尚精品，讓更多人知道彰化在地的好產品。這次參與的18家廠商包含引領e-bike潮流，享譽全球的自行車大廠美利達、生產環保、機能的戶外休閒服飾歐都納。

以精品皮件著稱的SOBDEALL沙伯迪澳、櫳輝紡織以環保紗線編織緹花布創立的品牌REORE、瞄準全球美腿商機的琨蒂絲絲襪、時尚文具起家的順德工業、台灣最大工業用布廠弘裕企業、以環保紡織材質打入蘋果供應鏈的力麗企業。

全球緞帶冠軍緞帶王、台灣唯一獲碳足跡認證雨傘的富雨陽傘、依據台灣在地環境設計的羽絨服飾品牌Easy Life、開發機能纖維布的聚隆纖維、創下世界金氏紀錄的鑽石型，口罩國家隊華新醫材集團、美妝產品設計研發並自創加湘美品牌及時尚館的加興企業。

客製化服飾開發的佳俊服飾、以浴袍、毛巾及機能用布設計製造的永翊興業、機能布品與服飾設計製造的皇益紡織、生產100％鋁鎂合金一體成型旅行箱，及各項箱包的敞盛國際實業公司（YISTUNEE），真的都是彰化人的驕傲，希望把彰化的驕傲能夠分享給更多人，藉由中友百貨的平台，讓彰化時尚精品發光發熱，也希望彰化鄉親愛用彰化品牌，讓彰化經濟更加繁榮。

中友百貨公司前執行董事張光貝表示，這次代表中友百貨，感謝王縣長、縣府團隊，讓他們有機會服務彰化的鄉親，也特別欽佩王縣長，做出高瞻遠矚的決策，未來讓整個中部、彰化更加繁榮。

百貨公司其實是象徵地方經濟繁榮的櫥窗，也代表著優質廠商跟顧客的橋樑，中友百貨有一句話：「快適生活的提案者」，意指百貨公司不僅只是販賣東西，同時也是讓消費者朝向快樂舒適的引導者，百貨公司的檔期多樣化，通常45天為一檔期，不論是藝文、文化方面，或是日本、澳洲、美國商品展等等，相當多元，但百貨業已是成熟的產業，中友百貨要在彰化生存，就必須強化福利、商品力。

張光貝說，活動現場聽王縣長介紹彰化在地有許多優質廠商，順利的話，彰化在2025年將有一座百貨大賣場，百貨公司其實不只是娛樂，而是結合休閒、藝術、文化於一體，像是靜態的中友藝術季，及中友藝廊等等活動，期待中友百貨進駐之後，可以讓彰化更加繁榮，也讓鄉親都可以留在彰化消費，未來他們會更加努力，讓中友百貨成為彰化的亮點、著名地標，讓彰化引以為榮。