這也是你夢想中的工作嗎？日本38歲男子森本祥司（Shoji Morimoto）靠著提供「無所事事」賺錢，不論客戶做什麼事，他都會靜靜在一旁陪伴對方，除此之外什麼都不做。他的服務每一次收費1萬日圓（約新台幣2100元），雖然不算便宜，但他的生意其實相當不錯，平均每天都可以有1至2位客戶，讓他得以養活自己與家人。

綜合「路透社」、

報導，森本祥司之前從事出版業，但因為在工作時間常被指責「無所事事」，讓他開始思考，如何將「無所事事」的能力轉變成服務？為此，他開始「出租自己」。

森本祥司目前在推特上擁有超過25萬名粉絲，這也是他的主要客源，他的工作就是出租自己的時間，準時出現在客戶指定要他去的地方，並且「什麼都不做」。森本祥司分享，自己曾經在火車站向一名獨自旅行的陌生客戶揮手道再見、陪一名想玩蹺蹺板的客戶到公園；他也補充，自己不會接受任何與性有關的工作，同時也拒絕搬冰箱和前往柬埔寨的工作。

日本38歲男子森本祥司靠著「無所事事」賺錢。（圖／翻攝自推特@Reuters）

報導指出，森本祥司靠著這項服務養活自己和妻兒，在過去4年他大約接了4000次案子，即使是現在平均每天還可以有1至2個案子，疫情前甚至每天至少可以接受3至4位客戶。而他提供的服務，其實就是「陪伴」；譬如日前森本祥司陪伴一名27歲的數據分析師琪達（Aruna Chida），2人就只是坐在咖啡廳各自滑著手機、吃蛋糕喝飲料，偶爾才有幾句簡單的對話。

來自印度琪達表示，自己會購買森本祥司的服務其實是因為想在公共場合穿印度女性傳統服飾「紗麗」，但她擔心身邊的朋友會感到尷尬，所以才會找森本來陪伴，她稱「和我朋友在一起，我覺得我必須招待他們，但和出租者一起，我覺得沒有必要閒聊」。

「真的什麼都不做也沒關係，人們不必以任何特定的方式證明自己有用」，森本祥司表示，他的客戶認為他的「無所事事」有其價值，因為他提供的陪伴其實對其他人而言是有用的。

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