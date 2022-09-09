大陸福建一名女子6日前往萬達廣場海底撈餐廳用餐，沒想到竟發生意外身亡，當下店內員工趕緊協助進行急救措施，也有打電話叫救護車，但仍沒有挽回性命，據悉，該女子是「被毛肚噎死了」。

綜合

報導，事發於6日，一名21歲女子和男友前往莆田市萬達廣場中的海底撈餐廳吃火鍋，沒想到用餐到一半竟發生意外，女子被毛肚噎到，海底撈員工趕緊上前實施哈姆立克急救法，並打電話叫救護車，但女子仍不幸喪命。

從網路上流傳影片可以看到，一名身穿白襯衫的男員工立刻對女子實施哈姆立克急救法，而女子看起來全身癱軟，經過搶救，仍無法挽救女子性命。事後，海底撈餐廳也證實，有女客人在用餐時死亡，目前該店證實將停業進行整頓，並和死者家屬協商賠償事宜，雙方達成協議後才會開業。

消息曝光後，網友紛紛留言「真的是不知道意外和明天哪個先到來，逝者安息」、「太可怕了，吃飯一定要細嚼慢嚥，別吃太燙的食物，人的咽喉和腸胃真的很脆弱的」；也有人認為此意外與海底撈無關，「海底撈蠻慘的……」、「這個真的怪不了海底撈」、「海底撈真夠躺槍的」。

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