停牌前股價提前漲停的大千生態（603955）7日晚間披露了實控權擬變更公告，公司實際控制人將由欒劍洪、範荷娣夫婦變更為金垚瑩，標的股份轉讓總價款為人民幣6.23億元（約新台幣27.7億元）。值得一提的是，新主金垚瑩1999年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任江西華盈譜系資本管理有限公司法定代表人、執行董事、總經理。

《北京商報》，大千生態表示，公司控股股東江蘇大千投資發展有限公司（以下簡稱大千投資）與深圳市速源科技發展有限公司（以下簡稱速源科技）簽署了《股份轉讓協議》，大千投資擬向速源科技協議轉讓其持有的公司19.78%股份，轉讓價格為23.21元/股，標的股份轉讓總價款為6.23億元，本次權益變動不觸及要約收購。

大千生態指出，若本次交易順利完成，將導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司控股股東將由大千投資變更為速源科技，實際控制人將由欒劍洪、範荷娣夫婦變更為金垚瑩。履歷顯示，金垚瑩1999年1月生，中國國籍，無境外永久居留權，現任江西華盈譜系資本管理有限公司法定代表人、執行董事、總經理。

資料顯示，2017年3月，大千生態由欒劍洪、範荷娣夫婦帶領上市，公司主要從事以全要素整體性解決方案為核心的綜合性園林綠化工程總承包業務，具體包括城市更新業務、鄉村振興業務等。另外，天眼查信息顯示，金垚瑩實際控制的企業高達13家，其中包括鋰業公司江西華普盈創鋰業有限公司、汕頭市華基融創鋰工業材料有限公司。

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