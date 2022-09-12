自行車整車廠第三季起進入出貨高峰期，組車廠雙雄愛地雅（8933）、明係（6804）8月營收表現亮眼，尤其是愛地雅，8月營收刷新42年來單月營收新高、明係也暴增2倍，創下歷年同期新高！

愛地雅、明係在好業績加持下，12日開盤隨即衝上漲停！其中，愛地雅鎖在21.65元、上漲了1.95元，成交量逾8500張，還有4000多張買單高掛；而明係鎖在漲停55.40元，大漲了5元！

愛地雅8月合併營收呈井噴、達到5.8億元，創下1980年公司成立以來最高單月營收記錄，也較去年同期的3.9億元、暴增近2億元，年增率達48％；前八月合併營收34.7億元，年增26.53％。

法人認為，愛地雅前八月營收表現出色，顯然其定位發展中高階傳統自行車及E-bike的接單策略奏效，隨著第四季將進入全年出貨高峰期，今年營收與獲利有望挑戰新高。

此外，明係受惠於上游零組件供料情形改善，以及自行車中高階市場需求強勁，帶動8月營收2.15億元，年增高達206.4％，創歷年同期新高；前八月營收18.35億元，年增70.25％，創同期新高。

法人分析，明係前八月營收成長力道強勁，看準全球自行車市場需求與產值持續加速成長，預期在新客戶加持與中高階自行車市場需求強勁發展下，將迎來爆發性成長的黃金期，今年獲利可望續攀高峰。