總統蔡英文今日出席「SEMICON Taiwan 2022 科技菁英領袖晚宴」，她強調，半導體產業是打造台灣成為全球經濟主力計畫的核心，未來將在產官學研共同合作下，培育人才、開發技術，以維持台灣在此領域的戰略優勢。

蔡英文指出，國際半導體展今年邁入第27屆，持續促進合作，並凸顯最新的產業趨勢與機會，不只對台灣而言是個重要的活動，也是全球半導體產業進步成長的關鍵驅動力。今年的國際半導體展，是自1995年舉辦以來最盛大的一次，參展廠商超過700家，攤位超過2,400個，加上我國半導體產業去年產值成長26.7％的出色表現，顯示未來會更好。

她指出，半導體產業在近期面臨前所未見的全球挑戰下，持續蓬勃發展，其中包括供應鏈面臨的不確定因素。新的挑戰至今仍不斷出現，使局勢更為不穩定。但是，政府將一如過往，與產業界密切合作，以度過這個充滿挑戰的時刻。台灣一次次展現可以克服困難，並確保國內半導體產業維持世界領先地位的彈性和韌性。

蔡英文認為，台灣擁有最完整的半導體生態體系、位居全球第一的晶圓代工與封測業，以及排名第二的IC設計業。在尖端晶片方面，台灣也處於領先地位。台灣生產全球70％的7奈米以下晶片，並且走在2奈米製程研發的前端。

她也表示，政府持續鼓勵及促進對國內半導體產業的投資，以維持其卓越的成就。很高興看到國內封測大廠矽品，宣布投資超過30億美元，在台灣中部設廠，希望這些新廠房和設備，還有近來包括台積電、南亞科技、力積電，以及德國半導體材料大廠默克（Merck）等國內外廠商的投資，將創造優質工作機會，並進一步鞏固我們的產業聚落。

蔡英文也指出，為了投資這項關鍵產業的未來，政府和大學與私部門合作，成立了幾所半導體學院，致力培育更多人才，提高研發能力，以確保產業的永續發展。也持續與產業合作，以促進創新，將半導體技術推向極致。半導體產業是我們打造台灣成為全球經濟主力計畫的核心。將在產官學研共同合作下，培育人才、開發技術，以維持台灣在此領域的戰略優勢。半導體是未來科技的核心，無論是人工智慧、新世代通訊、電動車、自動駕駛以及智慧製造等，都需倚賴在場各家企業生產的晶片。藉由整個產業鏈的眾多企業，將能運用科技發展趨勢，讓台灣半導體產業再創高峰。