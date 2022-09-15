高房價時代來臨，多數上班族的薪資趕不上房價漲幅，如果不靠長輩幫忙，年輕人光憑一己之力，實在很難買房。不過，大陸廣東省清遠市一名女子在外打工10年，好不容易存下人民幣28萬元（約新台幣125萬元），近日決定請表哥幫忙在農村自建豪宅，一共建了2層114坪的建物，整棟房子看起來非常敞亮，引發網友熱議。

綜合陸媒報導，女子近日在網路上分享影片，展示了2層114坪的農村自建房，整棟房子看起來非常寬敞，院子裡還是雜草叢生，尚未收拾。她透露，自己在外打工10年，一共存下了28萬元，最近打算在農村蓋房，剛好表哥從事建築業，便讓對方幫忙修建。

對此，表哥提到，建房主體花了10萬（約新台幣44萬元），裝修花了18萬（約新台幣80萬元）。房子蓋好後，女子看了又驚又喜，因為她對建房子的事情不是很懂，不知道28萬是不是符合市場行情。影片曝光後，網友驚呼「這樣的房子，在廣東怎麽也不可能800元／平方米能夠建造起來，一定是表哥貼了很多錢」。

另外，也有人認為，表妹在外打工掙了28萬元，也是不容易，想在老家修建房屋，也是非常好的一件事，只是28萬元要建好房子，實在是不夠的。能在表妹看到房子時，一棟380平方米兩層自建房出現在自己面前，且已經裝修好，不讓女子欣喜若狂啊。這個表哥，可比親哥還親啊。」

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