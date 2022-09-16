藝人阿翔（陳秉立）與妻子Grace結婚11年，2人也經常在社群平台分享家庭生活，近日Grace就發文透露，孩子被鄰居稱讚很乖，她也指出孩子在外能表現良好的其中1個原因，貼文曝光後立刻引起許多家長共鳴。

Grace表示，鄰居前幾天稱讚她的孩子好乖，不過當下她笑回其實孩子們在家時「很熱鬧」，可是真的很乖巧，「出門還會互相照顧，姐姐幫忙找路，歐爸會提東西，蕾寶確認東西帶齊了沒。」

但Grace透露，3個小孩平時也經常吵翻天，「全武行也常上演」，確實還有一大部分有待進步，不過她也指出孩子們在外能有乖巧表現的原因，「我想～有一部分是我們從來不在外人面前批評孩子，因其實，小孩是有高度自尊心的！」

Grace認為，當著外人的面尊重和賞識孩子的優點很重要，「成長中的孩子對自我還無法有完整的評價，父母的鼓勵是他們自我認同的基礎，給足台階下嘿（有錯回家再說）保証寶貝的表現吼，會積極的爆棚啦！」貼文曝光後也引發不少家長共鳴，紛紛留言「每個人都需要被認同，不分大小」、「適時的稱讚孩子能讓孩子更有自信…..認同喔」、「我覺得這很重要，小孩也是需要面子的」、「真的，現在很多父母不在家把孩子教好，出外卻大小聲教孩子給別人看，其實傷害孩子也讓人笑話」、「適度的稱讚，讓孩子感覺到被認同，能讓孩子更有自信喔」。

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