消防局勤務人員到場之後，隨即接手施予CPR＋AED救護，建立口咽呼吸道及BVM正壓輔助呼吸等處置，並立即搬運上救護車。（澎湖縣消防局提供）

澎湖縣政府消防局於9月21日11時10分受理民眾報案指稱，山水沙灘西側海域有民眾溺水，目前有民眾入水協助拖帶救援，請消防局派員搶救。恰巧嘉義消防局林彥伯、馬公分隊歐瑞暘在附近活動，見狀立即入水搶救拖帶上岸後，實施心肺復甦術急救中，林婦已於11時34分送抵三軍總醫院澎湖分院救治。

這起意外事件發生在風景優美的澎南山水沙灘，消防局獲報後，立即派遣澎南與馬公分隊消防車、救護車及救生艇共3車1艇6人前往救溺，由分隊長黃勝宗現場指揮。

勤務人員到場後，家住馬公鐵線里的林姓溺者（女性、年約56歲），已由休假中的馬公分隊隊員歐瑞暘、及其友人嘉義縣消防局林彥伯入水搶救拖帶上岸，並先行實施心肺復甦術急救中。

消防局勤務人員到場之後，隨即接手施予CPR＋AED救護，建立口咽呼吸道及BVM正壓輔助呼吸等處置，並立即搬運上救護車，於11時34分送抵三軍總醫院澎湖分院救治。有關溺水原因，由澎湖縣警察局馬公分局進行後續調查。

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